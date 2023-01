Lo spogliatoio ha bisogno di Ibra: da poco lo svedese ha ripreso ad allenarsi a Milanello

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan vive un momento di grande difficoltà e Pioli si impegnerà come tutta la squadra a uscire da questa zona d'ombra. Un aiuto potrebbe arrivare, secondo la Gazzetta dello Sport, da Zlatan Ibrahimovic che da qualche giorno ha ripreso ad allenarsi a Milanello e spinge per tornare magari per le partite di Champions League. Nello spogliatoio Zlatan sa ancora come fare la differenza in attesa di capire se la farà in campo.