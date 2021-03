Lo strano caso di Becao, 2 reti in 49 presenze in A: entrambe con il Milan

Quando una squadra mette ripetutamente in difficoltà un'avversaria viene definita 'Bestia nera'. Ecco, in questa categoria, possono essere circoscritti anche singoli giocatori e senza dubbio, nel caso del Milan, uno di questi è Rodrigo Becao. Il difensore brasiliani in forza all'Udinese, in 49 presenze nella massima serie, ha segnato solo due gol ed entrambi sono stati segnati al Milan.