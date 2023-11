Loftus-Cheek determinante: i risultati del Milan con e senza l'inglese

Il ritorno di Ruben Loftus-Cheek è stato a lungo atteso dai tifosi rossoneri che, contro il PSG, sono stati lungamente ripagati da una prestazione monstre del centrocampista ex Chelsea che, alla prima da titolare dopo il suo infortunio di un mese, ha spadroneggiato in mezzo al campo per 90 minuti. E proprio nei 35 giorni in cui Loftus non ha giocato, la sua assenza si è fatta sentire: lo dicono anche i numeri.

MILAN CON LOFTUS-CHEEK: dieci partite, sette vittorie, un pareggio e due sconfitte (una contro l'Udinese con l'ingresso il campo a cose già quasi compromesse), 1.7 gol di media, 2.2 di media punti

MILAN SENZA LOFTUS-CHEEK: cinque partite, una vittoria, due pareggi, due sconfitte, 0.6 gol di media, 1 di media punti