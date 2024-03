Loftus-Cheek: "Mi sento molto bene. Lavoro sempre con Pioli e il suo staff sulla mia posizione in campo"

In merito al proprio attuale momento di forma e in vista della prossima sfida di Serie A contro la Fiorentina, Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese del Milan, si è raccontato così ai microfoni di ‘Cronache di spogliatoio’. Questo un breve estratto dell'intervista principale:

Sulla posizione in campo: "Ho giocato in molte posizioni in carriera. Nel ruolo attuale mi sento bene. Pioli mi dà continuamente feedback, anche attraverso i video. Il suo inglese… sta migliorando giorno dopo giorno! Lavoro con il mister e il suo staff sull’analisi del mio gioco, penso sia importante questo strumento nel calcio di oggi: guardare le partite, vedere dove e come migliorare".