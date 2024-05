Grazie Olivier. I numeri di Giroud in tre anni di Milan (e non è finita qui)

Olivier Giroud ha annunciato il suo addio al Milan. Con un'intervista emozionante concessa a Milan TV e pubblicata nel pomeriggio di oggi, l'attaccante francese ha ufficializzato che non rinnoverà il suo contratto con il Diavolo e lascerà Milanello dopo tre stagioni dense di significato. Il francese ha restituito dignità alla maglia numero 9 del Milan ed è stato tra gli assoluti protagonisti della conquista del diciannovesimo scudetto oltre che della semifinale di Champions League. Grazie ai suoi gol, al suo carisma e al suo immediato amore per il rossonero, Giroud è entrato fin da subito nel cuore dei tifosi.

In tre anni al Milan - con due partite ancora da giocare contro Torino e Salernitana, l'ultima a San Siro in cui verrà salutato - Giroud ha giocato in totale 130 partite segnando 48 gol. Di questi 38 in Serie A, 3 in Coppa Italia, 6 in Champions League e 1 in Europa League. Tra i più memorabili si ricordano la doppietta nel derby del febbraio 2022, il gol con il Napoli un paio di mesi dopo, le reti contro il Sassuolo nel giorno del tricolore, il gol in acrobazia contro lo Spezia, la rete al Maradona nei quarti di Champions League, il gol contro il PSG nella fase a gironi della Champions di quest'anno. Un grande grazie a un campione che rimarrà nella storia del Milan.