Giroud: "Ero devastato quando abbiamo perso con la Roma: volevo salutare il Milan con un altro trofeo"

vedi letture

Olivier Giroud ha annunciato a MilanTV l'addio al Milan al termine della stagione in corso, aggiungendo le seguenti dichiarazioni:

E' stato un viaggio lungo, bello, con qualche ostacolo. Che cosa ti hanno insegnato le delusioni?

"Dobbiamo sempre avere la voglia di imparare. Questo è il più importante e di puntare tutti nella stessa direzione".

Hai qualche rimpianto?

"Non mi piace questa parola. Per me quest'anno il campionato era molto difficile, perché l'Inter ha fatto un grande percorso, ma in Europa sì. Ero devastato quando abbiamo perso contro la Roma. Non era ovviamente come volevamo giocare, abbiamo giocato sotto il nostro livello. C'era della frustrazione, ero devastato dopo questa partita perché volevo portare un altro trofeo al Milan. Spero che il Milan, anche quando partirò, vincerà ancora, ancora. Sarò per sempre un tifoso del Milan e rimarrà sempre nel mio cuore. Io vi voglio molto bene, tanto bene".