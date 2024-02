Loftus-Cheek, muscoli e gol per il Milan: i numeri dell'inglese in Europa League

Vigilia dell'importante e fondamentale sfida di domani sera in Francia, valevole per i play-off di ritorno dell'Europa League tra il Milan e i francesi del Rennes, con i rossoneri di Stefano Pioli forti del 3-0 di settimana scorsa a San Siro. Per quanto riguarda l'attacco del Milan resta vivo il ballottaggio tra Jovic e Olivier Giroud, mentre sulla trequarti spazio ancora a Loftus-Cheek, protagonista con una doppietta nella gara d'andata. Il centrocampista inglese, così come Giroud, conosce bene questa competizione, avendola infatti già vinta nella stagione 2018\19 con la maglia del Chelsea. Ecco così un breve focus relativi ai gol segnati da Loftus-Cheek in Europa League.

Considerando quindi la doppietta di settimana scorsa a San Siro, il numero 8 rossonero aveva già segnato 4 reti in 11 presenze con il Chelsea nel 2018\19, vincendo poi la Coppa. In totale sono 6 le reti di Loftus-Cheek in Europa League.