Loftus-Cheek saluta il Chelsea, il toccante messaggio del centrocampista inglese

Da pochi minuti Ruben Loftus-Cheek è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan fino al 30 giugno 2027. Il centrocampista inglese, che da 8 anni ha iniziato la sua carriera calcistica nel Chelsea, saluta così su Instagram il club che l'ha cresciuto e l'ha lanciato nel calcio professionistico:

"Non so nemmeno da dove cominciare. Sono stato al Chelsea fin dall'età di 8 anni, ho fatto la gavetta e ho giocato da calciatore professionista in questo club... non c'è sensazione migliore. Negli ultimi 19 anni sono passato da ragazzo a uomo in questo club ed è difficile dire addio a tante persone che mi hanno aiutato a diventare la persona e il giocatore che sono oggi.

Il mio sogno è sempre stato quello di giocare per il Chelsea, quindi poter vincere la FA Youth Cup e la UEFA Youth Cup durante i miei giorni in accademia, per poi debuttare in prima squadra e vincere la Premier League e l'Europa League durante la mia carriera da senior, è qualcosa che conserverò per il resto della mia vita.

Vorrei ringraziare tutti coloro che sono associati al Chelsea Football Club e che mi hanno aiutato durante la mia carriera. Agli allenatori con cui ho lavorato, al personale di servizio, ai miei compagni di squadra e alle persone che ho visto ogni giorno al campo di allenamento negli ultimi 19 anni, grazie a tutti.

Ai tifosi, che mi hanno sostenuto fin dal primo giorno, nessuna parola sarà mai sufficiente per dirvi quanto questo abbia significato per me e la mia famiglia. Auguro solo il meglio a tutti qui e spero di vedere il club tornare sulla strada giusta e vincere l'argento il prima possibile.

È tempo per me di iniziare una nuova avventura nel calcio, di vivere in un nuovo paese e di sperimentare una nuova cultura, ma spero davvero che le nostre strade si incrocino di nuovo in futuro.

Grazie di tutto".