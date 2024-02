Loftus-Cheek: "Sono un centrocampista box to box, la mia qualità principale è la fisicità. In carriera ho giocato un po' ovunque..."

Ruben Loftus-Cheek è il protagonista del primo episodio di 'Gameplay', un nuovo format di Milan TV nel quale i giocatori del Milan raccontano ed analizzano le loro principali skills. Il centrocampista inglese si è 'raccontato' a 360 gradi, prendendo come spunto alcuni dei numeri registrati in questi primi sei mesi in rossonero.

Ti ritieni un giocatore box-to-box? “Sono un box to box. Ho giocato in diverse posizioni nella mia carriera quindi mi trovo bene in qualsiasi ruolo, sono a mio agio in qualsiasi parte del campo. Con il passare degli anni mi sento sempre più un centrocampista a tutto campo e mi diverto di più in quel ruolo”.

Qual è la tua caratteristica più importante? “Direi la mia fisicità. Sono robusto, veloce, rapido e potente e quando riesco a sfruttare posso incidere maggiormente nel corso della partita”.

Hai giocato in molti ruoli nella tua carriera: qual è stato il tuo primo ruolo? “Centrocampo, numero 8, box-to-box, però in carriera ho giocato in difesa, in attacco ed anche sulla fascia all’occorrenza ”