Loftus-Cheek: "Tra Torino e Roma avevo compiti diversi: sulla destra e dietro la punta. Mi trovo bene ovunque a centrocampo"

Ruben Loftus-Cheek è il protagonista del primo episodio di 'Gameplay', un nuovo format di Milan TV nel quale i giocatori del Milan raccontano ed analizzano le loro principali skills. Il centrocampista inglese si è 'raccontato' a 360 gradi, prendendo come spunto alcuni dei numeri registrati in questi primi sei mesi in rossonero.

Le differenze fra la partita contro il Torino e la Roma dopo averne analizzati i dati: “Avevo compiti diversi fra Torino e Roma. Contro il toro ho giocato da 8, sulla destra, in un centrocampo a tre. Contro i giallorossi invece ho giocato più al centro dietro l’attaccante. Sono ruoli diversi tatticamente e dalle immagini si può vedere come la maggior parte dei tocchi sia stato sul lato destro del campo contro il Torino mentre contro la Roma tendevo a variare da sinistra a destra”.

Sei orgoglioso di essere un giocatore così determinante in ogni parte del campo? “Si penso che questo sia il contributo che posso dare, soprattutto a centrocampo. Bisogna sia saper attaccare che difendere. Mi trovo bene ovunque sul campo quindi dove posso essere più efficace cerco di trovare quella posizione in campo”.