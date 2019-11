Bruno Longhi, intervenuto a Radio Sportiva, ha detto la sua su Zlatan Ibrahimovic e sul suo possibile ritorno in Italia: "Un Ibra anche solo al 60% di quello che avevamo salutato anni fa, potrebbe fare comodo a qualsiasi squadra in Serie A. Farebbe comodo sia al Bologna che al Milan, anche se in rossonero metterebbe in ombra Piatek".