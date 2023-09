Longhi: "La presenza di Ibra a Milanello era stata programmata per venerdì scorso: ecco perché non è potuto andare"

Intervenuto sul proprio profilo X, o Twitter, Bruno Longhi ha detto la sua sulla presenza di Ibrahimovic questa mattina a Milanello: "La presenza di ⁦Ibrahimovic⁩ a Milanello alimenta supposizioni senza senso. Era stata programmata per venerdì scorso, ma è stata procrastinata a oggi in quanto in quella data - su invito di Ceferin - aveva partecipato ad una partita di beneficenza a Lubiana".