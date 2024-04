Lookman e Pasalic in extremis! Atalanta in finale di Coppa Italia

vedi letture

L'Atalanta è la seconda finalista di Coppa Italia. La Dea ha rimontato il punteggio di 1-0 per la Fiorentina maturato all'andata al Franchi battendo i Viola in extremis per 4-1: decisivo il gol di Lookman al 95esimo, dopo l'1-0 Atalanta di Koopmeiners, il pareggio toscano di Martinez Quarta e il 2-1 in acrobazia di Scamacca. C'è tempo anche per il quarto gol di Pasalic allo scadere.

L'Atalanta raggiunge dunque la Juventus in finale di Coppa Italia, e i bianconeri e l'Inter tra le top 4 che si giocheranno la Supercoppa Italiana. Ricordiamo che al Milan basterebbe un terzo posto in campionato per parteciparvi.