Pioli e lo sciopero del tifo: "Hanno preso una posizione, la rispetto. Quando c'è tanto amore ci sono sempre degli eccessi"

Nella conferenza stampa alla vigilia di Milan-Genoa viene chiesto a mister Pioli un pensiero anche sullo sciopero del tifo preannunciato per domani dalla Curva Sud. Queste le considerazioni del tecnico rossonero su un San Siro che domani sarà stranamente spento.

Domani ci sarà un clima particolare a San Siro... "In questi anni i tifosi sono stati un valore aggiunto che ci hanno sempre sostenuto, soprattutto nei momenti difficili. Io non me lo dimentico. Hanno preso una posizione, la rispetto, noi dobbiamo pensare a vincere domani. A livello personale posso dire che in questi anni sono tornato spesso a casa con il cuore pieno di gioia da San Siro. Poi ultimamente le cose sono cambiate ed ero un pochettino più triste... Quando c'è tanto amore ci sono sempre degli eccessi: ho goduto tanto dentro delle soddisfazioni che i tifosi mi hanno dato, ho sofferto anche tanto".