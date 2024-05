Pioli anticipa la formazione in attacco contro il Genoa: "Giocheranno Chukwueze, Pulisc, Leao e Giroud"

"Vi dico subito chi giocherà domani, altrimenti usciamo da qui e qualcuno subito la indovina. Giocheranno Chukwueze, Pulisc, Leao e Giroud". Così mister Stefano Pioli risponde in conferenza stampa alla domanda su chi avrebbe sostituito l'infortunato Loftus-Cheek contro il Genoa.

Per la seconda volta in stagione, la prima in Milan-Lecce, Pioli schiererà dall'inizio il tridente pesante dietro Giroud.