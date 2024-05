Pioli: "Ho un altro anno di contratto col Milan e non parlerò con nessun altro club finché sono sotto contratto qui"

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Milan-Genoa mister Pioli inevitabilmente è chiamato a rispondere alle domande sul suo futuro. Il tecnico rossonero però si dice assolutamente concentrato sul presente. Queste le sue dichiarazioni:

"Avete aspettate tanto, aspettate ancora un po' per parlare del futuro: il lavoro non è finito. Voi potete scrivere, io non posso controllare le voci e non ho neanche voglia di controllare ciò che mettete in giro. La cosa reale è che ho un altro anno di contratto col Milan e che non parlerò con nessun altro club finché sono sotto contratto con il Milan".

In caso di addio al Milan cosa farai?

"So che fate fatica a credermi, ma io non penso assolutamente al mio futuro. Io sono concentrato su queste ultime partite, poi ci incontreremo con il club e decideremo cosa fare".