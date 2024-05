Pioli: "Pizza? A me piacciono i cappelletti in brodo..."

Mancano quattro giornate alla fine del campionato ed il Milan si gioca ancora il secondo posto. In conferenza stampa però l'argomento chiave riguarda il futuro di Pioli, che sembra essere arrivato alla fine del suo percorso in rossonero ed è accostato con forza al Napoli. Queste le sue dichiarazioni, tra il serio ed il faceto.

Ti piace la pizza (riferimento al Napoli, ndr)? "A me piacciono i cappelletti in brodo, perché son di Parma... (ride, ndr) Faccio i complimenti a Pecchia per la promozione, lui può stare tranquillo...".

Viene accostato al Napoli... "Nessun pensiero. Penso solo a domani. Poi a fine stagione incontrerò la società e vedremo".