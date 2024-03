Lotito, lo sfogo continua: "La squadra è mortificata, si è sentita violentata"

Proseguono le proteste e i commenti da parte del mondo laziale, anche nei giorni successivi alla gara di venerdì sera persa dai ragazzi di Sarri nel finale contro il Milan. Il Presidente Lotito è un fiume in piena, e dopo aver sparato a zero contro l'intero sistema calcio negli interventi in TV, il numero 1 biancoceleste ha proseguito successivamente in conferenza stampa e ai microfoni di Lazio Style, senza risparmiare parole forti.

" La squadra è mortificata, ha avuto un trauma di carattere psicologico. Contro il Milan, la Lazio si è sentita violentata. I giocatori si sono è chiesti cosa cavolo stesse succedendo. Sono comportamenti che andranno analizzati nelle sedi preposte .Non posso rimproverare nulla alla squadra, perché ci hanno messo sudore cuore e lacrime. Sono usciti mortificati, defraudati e violentati: questo è il termine esatto. Qualcuno brinderà perché ha vinto, auguri ai vincitori”