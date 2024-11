Lotta Scudetto, Antonelli: "Conte ha colmato il gap con l'Inter, il Milan ha i suoi alti e bassi.."

"La Serie A è bella, avere una classifica così corta rende il nostro campionato molto avvincente". Parla così Stefano Antonelli, procuratore e operatore di mercato, che a TuttomercatoWeb.com ha analizzato la situazione delle big:

"Il torneo mi sembra ancora un po' in rodaggio, soprattutto per le grandissime, che non hanno trovato continuità. L'Inter ha un organico importantissimo, ma con Conte il Napoli ha colmato il gap dal punto di vista dell'organizzazione del gioco e della mentalità. Il Milan invece ha i suoi alti e bassi, ma ha vinto con il Real Madrid e si è tirato fuori da una situazione particolare".

Al Milan invece ha diversi ragazzi promettenti, uno su tutti Liberali

"Ci sono D'Alessio, Magni, Mancioppi e Liberali. Si parla tanto di Mattia perché è un talento incredibile, che ha già mandato segnali incredibili. Sta crescendo con la giusta metodologia, la società sta capendo come è meglio gestire le energie perché questi ragazzi chiaramente fanno un po' di prima squadra, un po' di seconda e un po' di Youth League con la Primavera. Prima o poi ci sarà più chiarezza e soluzioni più importanti. I ragazzi sono stimati soprattutto da Fonseca, ma ci vuole pazienza".

Le altre invece come le vede?

"La Fiorentina sembrava in sofferenza, poi ha preso il via. L'Atalanta sta andando molto bene come sempre, se resta questa fino a marzo dobbiamo considerarla seriamente per tanti obiettivi. Il Bologna ha ripreso la marcia, Italiano ci ha messo un po', ora il cammino è meraviglioso. L'Udinese ha iniziato alla grandissima, è una squadra viva, ha talenti. Dietro ci sono Lecce, Venezia, Verona e Genoa che stanno un po' faticando. Il calcio italiano forse avrà meno qualità di un tempo, ma a livello internazionale diciamo sempre la nostra".