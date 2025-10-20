Lotta Scudetto, Impallomeni: "Milan primo con merito, ma l'Inter è più forte"

Stefano Impallomeni, noto opinionista sportivo per Tuttomercatoweb, ha commentato così la situazione della Serie A, tra grandi sorprese, big che arrancano e un equilibrio ancora vivo in questo inizio di campionato. Questo il suo commento:

Stefano Impallomeni sulla lotta in Serie A: chi tra Milan e Inter?

"Per me entrambe, anche se il Milan ha una voglia matta di essere protagonista. Ne vedremo delle belle. Ad oggi tra le prime cinque la più forte è l'Inter ma si capisce poco, è tutto in divenire. E' di una mediocrità questo campionato che fa spavento. E' un primato meritato comunque quello del Milan, ma l'Inter potenzialmente è la più forte. Ha vinto a Roma soffrendo, come fanno le grandi. Si è vista una squadra di rango però.

Critichiamo la Juve che non vince da un mese ma è a 4 punti dalla vetta. E' incredibile, è un campionato che assomiglia alla Serie B. Vedo omologazione tattica, non si vedono più idee".

IL TABELLINO

MILAN-FIORENTINA 2-1

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame (12'st Gimenez), Fofana, Modrić, Ricci, Bartesaghi; Saelemaekers (45'st De Winter), Leão (47'st Balentien). A disp.: Pittarella, Terracciano; Odogu; Sala. All.: Allegri.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongračić, Pablo Marí, Ranieri; Dodô, Mandragora (42'st Džeko), Nicolussi Caviglia (43'st Sohm), Fagioli, Gosens (24'st Parisi); Fazzini (24'st Guðmundsson), Kean (32'st Piccoli). A disp.: Lezzerini, Martinelli; Comuzzo, Kuoadio, Viti; Fortini, Ndour; Sabiri. All.: Pioli.

Arbitro: Marinelli di Tivoli.

Gol: 10'st Gosens (F), 18'st e 41'st rig. Leão (M).

Ammoniti: 5'st Athekame (M), 9'st Nicolussi Caviglia (F), 15'st Fofana (M), 29'st Tomori (M), 40'st Parisi (F), 43'st Ranieri (F).