Luca Percassi su De Ketelaere: "Ha avuto un impatto perfetto dal primo giorno"

Intervistato questa mattina da Il Corriere della Sera, Luca Percassi, figlio del presidente dell'Atalanta Antonio, è intervenuto su oiù temi, svelando anche un retroscena piuttosto curioso in merito alle trattative per l'approdo a Bergamo di Charles De Ketelaere:

"Ne faccio uno in positivo: Charles De Ketelaere. Ha avuto un impatto perfetto già dal primo giorno. È arrivato all’alba e fino alle 5 del pomeriggio ha avuto intorno una miriade di agenti e consulenti: ne abbiamo contati 13, una cosa mai vista. Lui stava zitto e ascoltava. Finché gli abbiamo detto:“Charles ti fidi di noi?” “Sì” “Allora firma se no non arriviamo mai in fondo”. E lui ha firmato. Ecco, noi abbiamo bisogno di ragazzi così".