Lucas Biglia annuncia il ritiro: "Ora voglio fare l'allenatore"

L'ex centrocampista rossonero Lucas Biglia ha annunciato il ritiro: in un'intervista concessa al quotidiano Olé l'ex Milan e Lazio ha comunicato di volersi ritirare dal calcio giocato per dedicarsi alla carriera da allenatore. Ecco le sue parole: "Ho preso la decisione sul ritiro. Sarà un ritiro forzato. Sono venuto in Italia per fare il corso di allenatore. Ci sono state chiamate da Argentinos e Indipendente, lo apprezzo. Ma non rientrava nei piani famigliari".

Il centrocampista argentino è arrivato al Milan nel 2017, è rimasto per tre stagionie ha collezionato 70 presenze, segnando anche 2 gol.