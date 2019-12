Lucas e Theo, le stagioni dei due fratelli Hernandez a confronto

Limitandosi a guardare il passato e le cifre dei fratelli Hernandez, sembrerebbe scontato dire che il più forte dei due sia Lucas. Il terzino del Bayern Monaco, infatti, rispetto al rossonero Theo, è stato pagato 80 milioni, ha un mondiale in bacheca e un glorioso passato con l'Atletico Madrid. Theo, invece, di un anno più giovane, arrivava al Milan da una breve esperienza al Real Madrid e due altalenanti prestiti tra Alaves e Real Sociedad. L'apparenza, si sa, inganna ma spesso è la prima cosa che si guarda e in questo senso a fare l'affare sembrava essere stato il Bayern Monaco e non il Milan. Ma la stagione in corso sembra che stia sovvertendo le gerarchie. Per carità, nessun proclamo o sentenza affrettata ma un semplice paragone tra le annate di due fratelli che stanno vivendo due momenti diametralmente opposti.

La stagione di Theo la conosciamo tutti: il difficile inizio del Milan è stato rischiarato dalle sue incredibili prestazioni che con gol e assist stanno trascinando i rossoneri fuori dal baratro della metà classifica. L'annata di Lucas, invece, si sta dimostrando un po' più complicata: 8 partite in campo, poi la rottura del legamento collaterale mediale della caviglia che lo ha costretto ai box. Insomma due momenti diversi per i due affezionatissimi fratelli che hanno sovvertito le attese, ognuno a suo modo, con grande stupore di tutti.