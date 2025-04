Lucchese, non solo squadra e staff. Anche il sindaco revisore presenta istanza di fallimento

Il teatrino bonifici è ancora andato avanti, senza alcun rispetto per i dipendenti, ma un'altra presa di posizione - dopo la minaccia sciopero che non si è concretizzata (forse per eccesso di buon senso) - è arrivata ieri da squadra e staff tecnico della Lucchese: alla presenza di un delegato dell'AIC, sono stati firmati i documenti per presentare l'istanza di fallimento della società rossonera. Alla parte sana del club, poi, come si legge su gazzettalucchese.it, si è unito anche il sindaco revisore Liban Varetti.

Cosa succede adesso? Il giudice chiamato in casa avrà ora 14 giorni di tempo per convocare la proprietà per le controdeduzioni, e, dal 16° giorno al 45° avrà tempo per decidere il da farsi: due le strade percorribili, o dichiarare fallita la Lucchese o respingere l'istanza che, arrivando per altro dalla figura professionale deputata a controllare sulla regolarità della gestione, ha un peso specifico ulteriore. Va comunque da sé che le tempistiche andranno ben oltre la fine del campionato, e toccheranno semmai il post season.

Ma la gara contro la Vis Pesaro, prevista domenica in occasione della 36ª e terzultima giornata del campionato di Serie C? A ora non ci sono avvisaglie per la mancata disputa. Si vedrà però in queste intense 48 ore.