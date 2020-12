Lucescu: "Ronaldo per la Juve come Ibra per il Milan e Messi per il Barcellona"

Mircea Lucescu, allenatore della Dinamo Kiev, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juve. Il tecnico rumeno si è espresso su Ronaldo, paragonato ad Ibrahimovic: "Cristiano è un giocatore essenziale per la Juve, la sua presenza infiamma tutta la squadra. Ha grande carisma, ha grande esperienza e tutti lo stimano. Come Ibra al Milan, Messi al Barcellona, Ramos al Real Madrid e Lewandowski al Bayern Monaco. Sono quei giocatori che non possono non fare parte del gruppo che sta giocando tutte le settimane".