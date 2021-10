Luci della ribalta a San Siro! Il Milan di Pioli si dimostra (nuovamente) più forte delle difficoltà

Quel che è successo a San Siro ieri sera rimarrà nella storia rossonera e non solo perché il Milan di Pioli ha battuto il record di partenza in Serie A con 22 punti su 24 disponibili. Ciò che è successo ieri sera a San Siro è l'ennesima dimostrazione che il Milan di Pioli è una grande squadra, capace di andare - ancora una volta - ben oltre le difficoltà che il cammino presenta davanti a Romagnoli e compagni.

Non è bastato...

Non sono bastate le tantissime assenze (ben 8 calciatori out dai convocati), non sono bastate le notizie tristi della settimana in corso con i forfait di tre perni assoluti come Maignan, Theo Hernandez e Brahim Diaz, non sono bastati due goal di svantaggio nel primo tempo contro un Verona nettamente più in palla, non è bastato un rigore letteralmente regalato a Barak, non è bastata la distorsione alla caviglia sinistra di Rebic a fine primo tempo: il Milan di Pioli si è dimostrato più forte di tutto questo, reagendo da grandissima squadra e facendo emozionare ogni tifoso; le lacrime di Castillejo a fine partita sono la testimonianza lampante di un gruppo vero, che viene ferito e che sa rialzarsi non perdendo mordente e vitalità.

La ribalta il Milan di Pioli

Prima Giroud, poi Kessie su rigore e infine Castillejo che propizia l'autogoal di Gunter: a San Siro, ieri sera, il Milan ha acceso le luci della ribalta per un gruppo che, da tempo, viene costantemente messo sotto esame e che, da tempo, supera ogni prova con spirito e mentalità. Giusto, oggi, esaltarsi per una prestazione straordinaria, perché tutte queste energie vanno trasferite al match contro il Porto in Champions League. Si deve necessariamente pensare già alla prossima: è la conseguenza - bellissima - di essere sempre sotto le luci della ribalta.