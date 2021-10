Milan-Verona, le lacrime di Castillejo a fine gara: tutta la squadra lo abbraccia

Al termine di Milan-Verona, Samu Castillejo, entrato in campo nella ripresa e protagonista in occasione del secondo e del terzo gol del Diavolo, si è lasciato andare in un pianto liberatorio dopo un periodo non semplice per lui: in estate, lo spagnolo ha infatti ricevuto parecchie critiche sui social ed è stato anche vicino alla cessione. Alla fine è rimasto al Milan e stasera si è tolto una bella soddisfazione. Mentre piangeva in mezzo al campo, tutti i suoi compagni sono andati da lui e lo hanno abbracciato.