Ludi: "Pensare Fabregas fuori dal Como già nel prossimo periodo è abbastanza inverosimile"

vedi letture

Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, ha presentato a Sky Sport il big match dell'Olimpico con la Roma. Queste le sue dichiarazioni, a partire dalle strategie di mercato dei lariani: "Abbiamo un gruppo di lavoro abbastanza complesso, tra dati e reparto scouting. Poi la short list arriva a me e Fabregas, che fa anche da consulente per il mercato: noi scegliamo tra vari profili e lì inizia il processo di negoziazione. I giocatori vanno visti e rivisti, pensate che facciamo anche delle interviste e dei colloqui individuali. Siamo molto orgogliosi di questo processo, consapevoli che siamo solamente all'inizio".

Quante chiamate sono arrivate in queste settimane per Nico Paz e Diao?

"Fortunatamente per nessuno delle due. Sono due ragazzi splendidi, che hanno ambizione e voglia di lavorare. Sono concentrati sul prosieguo della stagione".

Cosa risponde ai rumors sull'interesse dei top player per mister Fabregas?

"Cesc è un predestinato. Pensando da quanto poco fa questo lavoro e quanto è abile, è impressionante, Ha tutto per essere protagonista nel calcio europeo per molti anni. Con noi ha firmato un contratto molto lungo, pensarlo fuori dal Como già nel prossimo periodo è abbastanza inverosimile".