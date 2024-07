Lukaku e Zirkzee insieme al Milan? Sacchi: "Bisogna sceglierne uno, e lo deve fare Fonseca"

vedi letture

All'interno dell'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore e CT della Nazionale italiana Arrigo Sacchi ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sul calciomercato che starebbe portando avanti la dirigenza rossonera, utilizzando il termine "rivoluzione" e dicendo la sua su chi potrebbe fare al caso di Paulo Fonseca fra Joshua Zirkzee e Romelu Lukaku. Queste le sue dichiarazioni.

“I rossoneri sono nel bel mezzo di una rivoluzione, sia a livello tecnico sia a livello dirigenziale. Bisogna capire se la strada intrapresa è quella giusta. Leggo che per il ruolo di centri avanti pensano a Lukaku o a Zirkzee ma sono due attaccanti completamente diversi tra loro: il belga è potente e va via di forza, si appoggia le qualità fisiche; l’olandese è tecnico e ama giocare con i compagni. Possibile che tutti e due facciano al caso del Milan? O scegli Lukaku o scegli Zirkzee. E dev’essere Fonseca a decidere: soltanto l’allenatore, in base allo stile e al gioco che vuole dare alla squadra, se quali sono gli elementi adatti”.