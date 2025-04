Lulù Oliveira rivela: "Mi hanno cercato Milan e Juventus"

L'ex attaccante Luis Oliveira, soprannominato 'Lulù' quando giocava, ha parlato a Oggi Sport Notizie di alcuni dei principali temi riguardanti la Serie A, partendo dal cammino della Fiorentina: "Quest'anno stanno facendo meraviglie, penso che il loro obiettivo principale sia arrivare in Champions League".

Santiago Castro le sembra pronto per trasferirsi in una squadra top?

"Ha dimostrato di essere importante già dallo scorso anno, quest'anno si è confermato con i gol. Lavorando come fa potrà diventare un grande attaccante".

E di Piccoli del Cagliari che opinione ha?

"Penso sia già pronto per un top club. Ha bisogno di cambiare società per fare degli step in più importanti".

Capitolo Lukaku e Napoli.

"Conte l'ha voluto e aspettato perché quando sta bene fisicamente è decisivo. È un attaccante completo, qualche volta non segna ma fa fare molti gol. Dal mio punto di vista il Napoli vincerà il campionato perché ha un calendario più facile rispetto all’Inter".

E l'attaccante simbolo della Serie A chi è?

"Lautaro Martinez".

Lei ha mai ricevuto un'offerta da qualche top club?

"Quando ero a Cagliari c’era l’interessamento, almeno così mi riportavano, della Juventus e del Milan. Alla fine Cellino ha detto di no perchè oltre a me volevano anche Dely Valdes e la società non voleva vendere tutti e due".