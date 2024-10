Luperto: "Sono stato tifoso del Milan, Maldini un idolo per me"

vedi letture

Sebastiano Luperto, difensore del Cagliari, ha rilasciato una lunga intervista a La Nuova Sardegna, in cui ha rilasciato un commento anche riguardo Paolo Maldini. Di seguito le parole dell’ex Empoli:

"Mi piaceva tantissimo il Milan di cui sono stato un tifoso. Ma ora sono un calciatore professionista e la mia squadra del cuore diventa quella dove gioco. Come figura e per quello che ha fatto nel calcio, ammiro Paolo Maldini. È stato un campione in campo e anche fuori. L’ho incrociato quando faceva il dirigente, ho apprezzato i suoi modi, l’educazione, come si rapporta con le persone. Veramente un signore e un esempio per tutti".