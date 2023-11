Lutto nel mondo del calcio: addio ad Aldo Bet. Vinse lo scudetto della stella col Milan

Lutto nel mondo del calcio. All'età di 74 anni è infatti scomparso Aldo Bet, ex difensore e allenatore, scomparso ieri sera dopo il ricovero all'ospedale di Varese, al termine di una lunga malattia. Classe '49, originario di Mareno di Piave, aveva iniziato la sua carriera da calciatore nelle fila dell'Inter, per poi affermarsi definitivamente con la maglia della Roma, con cui conquistò anche la Nazionale, dal 1968 al 1973.

Lo stopper della stella rossonera. È con la maglia del Milan, però, che Bet scrisse le pagine più importanti della sua carriera calcistica. Arrivato nel '74 dopo una parentesi al Verona, rimase in rossonero fino al 1981: stopper molto ruvido in marcatura, fu tra i protagonisti dello scudetto vinto al termine della stagione 1978/1979, l'unico conquisto in carriera, che valse per il club meneghino la stella. Con il Milan, dove fu mentore di un giovanissimo Franco Baresi, scese anche in Serie B, lasciando il Diavolo dopo aver contribuito al ritorno in massima serie.

Da allenatore lavorò soprattutto in Campania: conclusa la carriera da giocatore a Pozzuoli, allenò il Nola, la Frattese e il Savoia, ritirandosi dall'attività professionistica nel 1987.