M. Orlando su Ricci al Milan: "Colpo di Cairo: non mi fa impazzire"

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando.

Kean pensa all'Arabia?

"Certe cifre sono alte, ma andare lì mi sembra uscire dal calcio vero. Dovesse arrivare invece il Manchester United, che ti può offrire un contratto da 10 milioni, allora sì che sarebbe una scelta comprensibile".

Ricci un colpo del Milan o un colpo di Cairo?

"Spero di essere smentito dal giocatore, a me non fa impazzire però. Ma il calcio a volte ti regala belle sorprese. Il colpo per me è di Cairo".

La Lazio farebbe bene ad accettare 50 milioni per Rovella?

"Anche col mercato aperto 50 milioni sono tanti e non ne vale per me. Puoi fare mercato a gennaio così, ma non so con l'ambiente Roma cosa può accadere. Lotito aveva promesso certe cose a Sarri, se poi viene smontata con 2-3 pezzi diventa una squadra normalissima".