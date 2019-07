M. Silva: "Spero che con Giampaolo Piatek possa avere più occasioni"

Massimo Silva, ex attaccante rossonero, ha parlato a Radio Sportiva e si è concentrato su Piatek: "Può fare ancora meglio, perché nelle ultime giornate non mi era piaciuto molto. Giampaolo credo che abbia fatto un salto di qualità, perché anche il nostro Quagliarella faceva pochi gol ai tempi dell'Ascoli. Certamente rispetto al Milan di Gattuso, con il gioco di Giampaolo spero che possano arrivare più occasioni per Piatek".