Maignan a MTV: "Dobbiamo mantenere il fuoco. Il mio momento? Sono rimasto sempre positivo"

Mike Maignan, capitano del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan TV al termine della sfida contro la Fiorentina. Ecco le sue parole: "Vero, c'è stata la reazione, ma prendiamo ancora gol. Il lato positivo è che abbiamo mostrato un fuoco, che dobbiamo mantenere e non mollare".

Sul periodo difficile che ha attraversato

"C'è stato un periodo dove ci sono meno parate: è così, ma sono sempre rimasto positivo, ho fatto le stesse cose che mi hanno fatto giocare a questo livello".

Sul morale della squadra

"Il gruppo è focalizzato. Tutti lavorano bene ogni giorno, la gente non vede il lavoro quotidiano che facciamo. Può vedere solo i risultati, ma questo gruppo c'è ed è pronto a dare tutto".

Maignan è stato uno dei migliori in campo. Il migliore per la nostra redazione, voto 7.5 per il francese, così motivato: "Parata devastante su Kean lanciato verso la sua porta. Il portiere milanista rimane in piedi fino all’ultimo e poi sceglie benissimo il tempo dell’intervento. A inizio secondo tempo aveva fatto un buon intervento su un tiro cross insidioso. Ipnotizza di nuovo Kean nel finale, quando l’attaccante della nazionale sfrutta l’errore di Walker. Meno male che era nervoso per il rinnovo non ancora firmato".

Di seguito il tabellino della partita:

MILAN - FIORENTINA 2-2

RETI: 7' aut. Thiaw, 10' Kean, 23' Abraham, 64' Jovic.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana (80' Bondo); Musah (23' Jovic), Pulisic (80' Chukwueze), Leao; Abraham (55' Gimenez. Dall'80' Joao Felix). A disp.: Sportiello, Torriani, Florenzi, Pavlovic, Bartesaghi, Terracciano, Gabbia, Sottil. All. Sergio Conceiçao.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic (72' Comuzzo), Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora (88' Adli), Fagioli, Cataldi (59' Ndour), Parisi (72' Folorunsho); Gudmundsson (59' Beltran), Kean. A disp.: Terracciano, Martinelli, Zaniolo, Moreno, Richardson. All. Raffaele Palladino.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta.

ASSISTENTI: Carbone e Peretti.

IV UOMO: Santoro.

VAR: Paterna.

AVAR: Aureliano.

NOTE: spettatori 72.451. Espulso Palladino per proteste. Ammoniti Theo Hernandez, Walker, Leao e Pulisic per il Milan; Pablo Mari, Dodo e De Gea per la Fiorentina.



SERIE A - 31ª GIORNATA

Genoa - Udinese 1-0

77' Zanoli

Monza - Como 1-3

5' Mota (M), 16' Ikoné (C), 39' Diao (C), 51' Vojvoda (C)

Parma - Inter 2-2

15' Darmian (I), 45' Thuram (I), 60' Bernabé (P), 69' Ondrejka (P)

Milan - Fiorentina 2-2

7' aut. Thiaw, 10' Kean, 23' Abraham, 64' Jovic.

Lecce - Venezia (6 aprile, ore 12.30)

Empoli - Cagliari (6 aprile, ore 15)

Torino - Verona (6 aprile, ore 15)

Atalanta - Lazio (6 aprile, ore 18)

Roma - Juventus (6 aprile, ore 20.45)

Bologna - Napoli (6 aprile, ore 20.45)

CLASSIFICA

Inter 68

Napoli 64

Atalanta 58

Bologna 56

Juventus 55

Roma 52

Lazio 52

Fiorentina 52

Milan 48

Udinese 40

Torino 39

Genoa 38

Como 33

Verona 30

Cagliari 29

Parma 27

Lecce 25

Empoli 23

Venezia 20

Monza 15