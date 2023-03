Maignan a Prime Video: "Ho avuto delle ricadute al polpaccio, all'inizio non avevo la pazienza di aspettare che guarisse. Ho forzato"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Mike Maignan ha parlato a Prime Video nel post partita di Tottenham-Milan:

La parata nel finale: “Una parata molto importante. Ero molto concentrato, sapevo che in quel momento la palla poteva arrivare quindi ero molto concentrato per non prendere gol”.

Quanto è stato difficile rimanere fuori per così tanto tempo? “Ho avuto delle ricadute, volevo tornare molto presto. All’inizio non avevo la pazienza di aspettare che il polpaccio guarisse. Ho forzato, ho forzato, ma alla fine ho imparato a pazientare. Tutti erano con me per aiutarmi a tornare, abbiamo aspettato questo momento. È stata molto dura, non giocare per un calciatore è molto dura”.