Maignan a Udine con la fascia di capitano del Milan. Il vice resta Theo

Dalla distinta ufficiale di Udinese-Milan, si evince la fascia di capitano del Milan posizionata saldamente sul braccio di Mike Maignan, sperando che per lui si debba parlare solo di calcio e non di altri episodi vergognosi. Confermato lo status di vice capitano per Theo Hernandez.