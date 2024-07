Maignan brilla ad Euro2024: quattro clean sheet su 5 partite e un solo gol subito (su rigore ripetuto)

La Francia si è qualificata per la semifinale dell'Europeo in Germania. I transalpini hanno superato il Portogallo ai tiri di rigore dopo che tempi regolamentari e supplementari si erano conclusi con il punteggio di 0-0. A decidere dal dischetto è stato Theo Hernandez: il terzino rossonero ha segnato l'ultimo rigore. In porta, Mike Maignan ha collezionato il quarto clean sheet della sua competizione: un risultato non da poco se si considera che la Francia ha giocato cinque partite. L'unico gol è stato subito su rigore (ripetuto) da Lewandowski,

Tutte le partite della Francia, in grassetto i clean sheet di Maignan:

Francia 1-0 Austria

Francia 0-0 Olanda

Francia 1-1 Polonia

Francia 1-0 Belgio

Francia 5-3 Portogallo d.t.r