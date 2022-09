Maignan carico sui social: "Ce la mettiamo tutta finché cadiamo, assicurati di non intralciare la strada"

MilanNews.it

Mike Maignan sarà costretto a fermarsi per la seconda volta da quanto veste la maglia del Milan. Il portiere rossonero, che ha rimediato un infortunio al polpaccio con la Francia durante gli impegni di Nations League, ha appena postato una foto sul proprio profilo Instagram aggiungendo in didascalia: "Ce la mettiamo tutta finché non cadiamo, ma assicurati di non intralciare la strada".