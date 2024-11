Maignan esulta: "Mi piace fare parate quando è decisivo. Volevamo vendicarci"

Mike Maignan grandissimo protagonista della vittoria della Francia a San Siro contro l'Italia: con una parata strepitosa su Moise Kean al 94°, ultimo minuto di recupero, ha permesso ai suoi di mantenere un gol di vantaggio nella differenza reti contro gli Azzurri e chiudere in testa il girone di UEFA Nations League. Al termine della gara il portiere rossonero è stato intervistato dall'emittente transalpina TF1.

Le parole di Mike Maignan: "Non so se ho salvato la squadra con quel salvataggio, la partita era finita. Ma è stata una bella sensazione. Mi piace fare parate quando è decisivo, quando è importante per la squadra. Non c'era niente di meglio della vittoria, volevamo vendicarci. Era una partita che riguardava molto l'orgoglio prima del primo posto. Abbiamo perso a settembre in casa. Volevamo finire bene. Avevamo tutto. In partite come questa sappiamo cosa dobbiamo fare quando giochiamo insieme. È molto importante per noi, per la nostra fiducia. Quando si gioca in squadra in questo modo, quando si lavora duramente l'uno per l'altro, si possono ottenere grandi risultati. Dopodiché, queste sono prestazioni che devono essere ripetute; sono degne della squadra francese".