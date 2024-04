Maignan ha saltato per infortunio l'equivalente di un intero campionato

vedi letture

Mike Maignan si è fermato, di nuovo, a pochi minuti dal calcio di inizio della partita contro la Juventus, sabato all'Allianz Stadium. Il portiere francese ha alzato bandiera bianca in favore di Marco Sportiello che poi, ironia della sorte, è stato il migliore in campo della partita. Ieri il numero 16 rossonero ha svolto degli esami per capire l'entità del suo problema e i risultati hanno parlato chiarissimo: lesione di basso grado del lungo adduttore destro. Sia per il francese che per Loftus-Cheek (lesione di basso grado al muscolo bicipite femorale destro) si prevede una rivalutazione settimana prossima.

La sensazione è che entrambi salteranno oltre al Genoa anche la gara successiva con il Cagliari. E non è detto che possano tornare per le ultime due contro Torino e Salernitana. Specie Mike Maignan che ha l'obiettivo di giocarsi l'Europeo dopo aver saltato, sempre per infortunio, il Mondiale in Qatar. Detto questo è interessante notare come, a oggi, Maignan abbia saltato per infortunio nel Milan la bellezza di 38 partite. Nella sua prima stagione ne saltò 9 gare, l'anno scorso ben 23 e quest'anno è giunto a 6. Con Genoa e Cagliari diventeranno 8 e potrebbero diventare 10 se non ci fosse neanche nelle ultime due. Sarebbero dunque 42 gare. Ma già 38 sono tantissime: l'equivalente di un campionato intero.