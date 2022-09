Maignan, l'anno scorso contro la Sampdoria il primo assist in carriera nei Top 5 campionati

MilanNews.it

Nella gara di ritorno dello scorso campionato contro la Sampdoria, Mike Maignan ha fornito il suo unico assist nei maggiori cinque campionati europei, servendo la rete per il gol vittoria di Leao - la Samp potrebbe diventare la prima squadra contro cui tiene per tre incontri la porta inviolata in Serie A. Lo riporta il sito ufficiale del club rossonero.