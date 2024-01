Maignan: "Non ci sono punti da contare, non guardiamo ora la classifica. Pensiamo solo a vincere"

vedi letture

Mike Maignan, portiere del Milan, ha parlato a SkySport al termine di Udinese-Milan, match in cui è stato - purtroppo - bersaglio di cori razzisti da parte di alcuni tifosi friulani.

Cosa è successo?

"Al primo rinvio sono andato a prendere la palla e ho sentito chiamarmi 'scimmia', ma non ho detto niente; poi lo hanno rifatto ancora e ho chiesto aiuto alla panchina, poi ho detto che non si può giocare così a calcio. Non è la prima volta che mi succede né a me né ad altri giocatori. Sono cose che vanno dette. Sono persone ignoranti. Il tifoso viene allo stadio per tifare, magari per fischiare, ma queste cose nel calcio non devono succedere".

In classifica guardate avanti o indietro?

"Ora non guardo la classifica, non ci sono punti da contare, ma solo pensare partita dopo partita, vincere, dare il meglio. Non possiamo oggi guardare avanti o dietro la classifica, se no perdiamo punti".