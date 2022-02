Maignan per Leao, giocata vincente: ma non è la prima volta

Il Milan ha superato per 1-0 la Sampdoria di Giampaolo grazie ad un gran gol di Rafael Leao all’ottavo minuto, imbeccato alla perfezione da Mike Maignan. Una giocata, quella del portiere francese per il portoghese, che è stata riproposta già altre volte in stagione: proprio all’andata, Samp-Milan, l’estremo difensore aveva innescato Rafa con un gran lancio dalla propria area. Allora Romero aveva neutralizzato il gran sinistro del numero 17 con un ottimo riflesso. La giocata Maignan-Leao poi è stata riproposta anche in Champions League, durante Milan-Atletico Madrid: lì addirittura Rafa aveva provato l’eurogol in rovesciata dopo averla fatta rimbalzare dal limite dell’area; la palla purtroppo aveva terminato la sua corsa sulla traversa.