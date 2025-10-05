Maignan: "Siamo delusi perché volevamo portare i tre punti a casa"

Mike Maignan ha parlato a DAZN al termine di Juventus-Milan 0-0. Le sue parole:

Come uscite dallo Stadium?

“Siamo delusi perché volevamo portare i tre punti a casa. Abbiamo pareggiato, difficile da accettare ma la Juve è una buona squadra. Dobbiamo fare meglio e possiamo fare meglio ma la roba positiva è che quando non vinciamo non perdiamo”.

Ci racconti la parata su Gatti? Era tutto istinto?

“Non lo so. Un episodio positivo per me e per la squadra. Ma la cosa importante era fare i tre punti, però non abbiamo perso: Matteo dice bene, la stagione è lunga”.

Sul rigore sbagliato:

“Pulisic è un giocatore molto bravo, ci sta sbagliare. Tutti sbagliano, non abbiamo niente contro di lui. Se ci sarà un altro rigore lo segnerà. Ha sbagliato, è la fine? No. La prossima volta farà meglio.