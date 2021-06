Maignan-Tomori, il Milan ha già speso oltre 40 milioni in questo mercato

Oggi dovrebbe arrivare l'ufficialità del riscatto di Tomori. Si tratta del secondo acquisto del Milan in questa sessione di mercato. Come riporta Tuttosport, dopo i 13 milioni più 2 di bonus sborsati per Maignan, il club rossonero ne mette sul piatto quasi 30 per il difensore. La finestra estiva aprirà ufficialmente i battenti il primo luglio, ma al 17 giugno il Milan ha già investito più di 40 milioni per rinforzare la squadra. E non è finita qui.