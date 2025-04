Maignan vola e diventa decisivo contro l'Inter: per il francese importanti segnali di ripresa

Dopo il pareggio ottenuto in Coppa Italia contro l'Inter, per il Milan di Conceiçao è subito tempo di pensare alla delicata sfida di sabato sera contro la Fiorentina. A San Siro, i rossoneri dovranno ritrovare coesione e soprattutto entusiasmo dopo la recente sconfitta di Napoli, amarissima per come avvenuta. Non sarà semplice: la Viola è in uno stato di forma molto importante, come dicono i numeri di Kean in Serie A e il rendimento fuori casa dei ragazzi di Palladino. Tra i pali il Milan avrà il suo capitano Mike Maignan, tornato "Magic" Nel derby contro l'Inter.

Mike torna Magic, parate e leadership nel derby di Coppa

Se la delicata e sentitissima finale di Coppa Italia dista solamente novanta minuti, buona parte del merito è di Mike Maignan. Un fattore importante in casa rossonera, decisivo in passato ma non così scontato in questa stagione in cui anche il capitano rossonero è finito tra i giocatori dal rendimento ampiamente sotto le aspettative. Nell'andata della semifinale contro i nerazzurri però Mike è tornato "Magic" blindando prima e dopo il gol di Abraham il pareggio. Una notizia positiva, ma non un bel segnale.

Di seguito il programma della 31esima giornata di Serie A:

04/04/2025 Venerdì 20.45 Genoa-Udinese (DAZN/SKY)

05/04/2025 Sabato 15.00 Monza-Como (DAZN)

05/04/2025 Sabato 18.00 Parma-Inter (DAZN)

05/04/2025 Sabato 20.45 Milan-Fiorentina (DAZN/SKY)

06/04/2025 Domenica 12.30 Lecce-Venezia (DAZN)

06/04/2025 Domenica 15.00 Empoli-Cagliari (DAZN)

06/04/2025 Domenica 15.00 Torino-Hellas Verona (DAZN)

06/04/2025 Domenica 18.00 Atalanta-Lazio (DAZN/SKY)

06/04/2025 Domenica 20.45 Roma-Juventus (DAZN)

07/04/2025 Lunedì 20.45 Bologna-Napoli (DAZN)