Maini: "Il cambio di modulo può favorire Suso, Calhanoglu e Bonaventura"

Giampiero Maini, ex di Milan e Lecce, è stato intervistato da derbyderbyderby.it in vista della sfida di domani sera: "Biglia potrebbe essere determinante per questo Milan, visto che i rossoneri hanno sofferto soprattutto a centrocampo, inoltre il cambio di modulo potrebbe favorire i vari Suso, Calhanoglu ed il rientrante Bonaventura. Pioli deve ritrovare anche la vena realizzativa di Piatek. Giampaolo uno degli allenatori più bravi, è un grandissimo tecnico con delle idee importanti, purtroppo al Milan non aveva dei giocatori congeniali per il suo modo di concepire il calcio e forse troppo tardi ha cercato di adattarsi al materiale umano che aveva a disposizione".