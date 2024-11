"Mal" di San Siro: Leao ha segnato tutte le reti della sua stagione in trasferta

Fino a questo momento Rafael Leao non è ancora riuscito a trovare il giusto feeling con San Siro in questa stagione. C'è un dato in particolare che conferma questa cosa, ovvero quello dei gol segnati in questo primo trimestre del 2024/25.

Oltre ad aver praticamente timbrato il cartellino solo in campionato, le tre reti segnate da Rafael Leao quest'anno sono arrivate tutte in trasferta. Dopo la rete alla Lazio, subentrando dalla panchina, è arrivata la doppietta di Cagliari nell'ultima partita prima della sosta per le Nazionale. Il portoghese, aggiunge La Gazzetta dello Sport, è ancora a secco in Champions League.