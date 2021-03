Maldera: "Lo United se riesce a sfruttare degli attaccanti è una squadra che si esalta"

L’ex rossonero Andrea Maldera, ora assistente tecnico di Shevchenko nella nazionale ucraina, ospite di Milan TV nel prepartita di Manchester United-Milan ha fornito alcune chiavi tattiche della sfida: “È una squadra che se riesce a sviluppare in profondità e negli spazi la velocità degli attaccanti è una squadra che si esalta. È una squadra a cui piace difendersi, hanno esterni velocissimi. La lucidità della verticalizzazione è simile al Milan. Tomori è un gioco che si sposa molto bene col modo di difendere che ha il Milan, molto alto. Non credo che sia nei principi dei rossoneri difendersi nella propria metà campo. La loro coppia di centrali se deve difendere alta non ha le caratteristiche per coprire bene gli spazi. A differenza loro possiamo sorprenderli nella stessa situazione in cui loro sono bravi, speriamo di sorprenderli nella verticalità delle ripartenze. I loro sono difensori un po’ furbi, è una partita in cui bisogna avere personalità e coraggio”.